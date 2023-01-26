Гвардиола рассказал, как он относится к уходу Зинченко из "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не жалеет ли он об уходе в “Арсенал" защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэла Жезуса.

“Почему их продажа - это плохое рещение? Потому, что они побеждают. Алекс и Габриэл отлично играли за ”Манчестер Сити". Я очень уважаю их как личностей и игроков. Но я рад, что они смогли перейти в “Арсенал", и что у них все хорошо", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне 25-летний Жезус провел за “Арсенал” 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. На счету 26-летнего Зинченко один голевой пас в 15 поединках.

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