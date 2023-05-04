Гвардиола рассказал, как Холанд мог забить еще больше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в восторге от рекорда норвежского футболиста Эрлинга Холанда.

В первом же сезоне в АПЛ норвежец забил 35 голов, став рекордсменом по количеству забитых мячей.

Испанский тренер уверен, что голов могло быть еще больше.

"Это невероятно. Ему всего 22, и у него еще пять матчей впереди. Я несколько раз заменял его на 60-й минуте, и возможно, если бы этого не случилось, то он забил бы еще больше голов, или, может быть, получил бы травму. Эрлинг - игрок особенный, и я поздравляю его", - сказал он.