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Гвардиола рассказал, готов ли возглавить команду из Италии

Новости футбола Сегодня, 07:36
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Гвардиола рассказал, готов ли возглавить команду из Италии Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Легендарный испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на тему своего вероятного ухода из английской команды.

В частности, Гвардиола рассказал, готов ли когда-нибудь стать тренером «Ювентуса».

Специалист признался, что «Ювентус» никогда не интересовался им.

“Готов ли я тренировать эту команду? В Италии очень вкусная еда. Мне очень нравится в этой стране, и я часто приезжаю сюда, чтобы провести свой отпуск”», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Испанский тренер работает с чемпионом Англии с 2016 года. За это время «горожане» пять раз побеждали по итогам Премьер-лиги, четыре раза выигрывали Кубок английской лиги, два раза побеждали в Кубке Англии, выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

По итогам восьми туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команда Гвардиолы имеет в своем активе 18 очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в турнирной таблице лондонский “Арсенал”.

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