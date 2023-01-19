Гвардиола рассказал, что будет делать, завершив карьеру
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен
Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола рассказал о том, что будет делать после завершения карьеры тренера.
По словам испанца, он собирается вернуться в родную Барселону.
"Возможно, мы с женой проведем целый год в Нью-Йорке или где-то еще. Но только она и я, вдвоем. Но я вернусь в Барселону.
Мне не хватает многих друзей, того, чтобы сидеть на стадионе и смотреть за матчами “Барселоны”.
К примеру, я хочу путешествовать по новым местам, играть в гольф каждый день, объедаться каждый день. Хочу стать 90-килограммовым дедушкой. Вот что я буду делать", - сказал он.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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