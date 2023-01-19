Гвардиола рассказал, что будет делать, завершив карьеру

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола рассказал о том, что будет делать после завершения карьеры тренера.

По словам испанца, он собирается вернуться в родную Барселону.

"Возможно, мы с женой проведем целый год в Нью-Йорке или где-то еще. Но только она и я, вдвоем. Но я вернусь в Барселону.

Мне не хватает многих друзей, того, чтобы сидеть на стадионе и смотреть за матчами “Барселоны”.

К примеру, я хочу путешествовать по новым местам, играть в гольф каждый день, объедаться каждый день. Хочу стать 90-килограммовым дедушкой. Вот что я буду делать", - сказал он.