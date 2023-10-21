Гвардиола против Де Дзерби. Гол Фати не помог Брайтону взять очки в Манчестере
Новости футбола Сегодня, 12:06
Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен
В рамках девятого тура Английской Премьер Лиги Манчестер Сити на своем поле принимал Брайтон Роберто Де Дзерби, которого Гвардиола считает своим преемником.
Хозяевам удалось забить быстрый гол. На 7-й минуте с передачи Доку счет открыл Хулиан Альварес. А на 19-й минуте свое голевое молчание прервал Холанд, забив свой девятый гол в Премьер Лиге.
В целом «горожане» выглядели сильнее и заслуженно добились победы. Брайтон смог ответить голом Фати на 73-й минуте, но взять очки в этом поединке не сумел.
Манчестер Сити — Брайтон — 2:1
Голы: 1:0 — Альварес 7, 2:0 — Холанд 19, 2:1 — Фати 73.
Удален: Аканджи 90+6.
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