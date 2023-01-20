Главная Новости Гвардиола признался, что не узнает игру "Манчестер Сити"

Гвардиола признался, что не узнает игру "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 04:56
Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола удивлен игрой своих подопечных в последних матчах.

После победы в АПЛ над “Тоттенхэмом” (4:2) наставник заявил, что сейчас форма “Сити” далека от той, которая была в предыдущих сезонах.

“Я не могу узнать свою команду. Ранее у нас были страсть и желание бежать. Сейчас у нас нет возможности конкурировать на самом высоком уровне. Сегодня мы смогли победить, но если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, в при этом будем жаловаться, жаловаться и жаловаться, то у нас нет шансов", - сказал он.

Напомним, что “горожане” идут вторыми в таблице АПЛ и отстают от “Арсенала” на 5 баллов.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:14 ПСЖ с хоккейным счетом победил команду Роналду
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:30 "Бавария" купила опытного вратаря
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:41 Звезда мирового футбола Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии Новости футбола Сегодня, 06:27 "Бавария" нацелилась на форварда "Челси" и сборной Германии Новости футбола Сегодня, 06:17 “Борнмут” подписал одну из звезд Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 05:58 Тчуамени променял матч "Реала" на матч НБА Новости футбола Сегодня, 05:32 Стало известно, сколько Зоммер будет зарабатывать в "Баварии" Новости футбола Сегодня, 05:13 Мбаппе потрогал за лицо Роналду во время матча (фото) Новости футбола Сегодня, 05:08 Роналду столкнулся со сложностью при найме повара в свой дом Новости футбола Сегодня, 04:56 Гвардиола признался, что не узнает игру "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 04:44 Британский журналист считает завышенной сумму трансфера Мудрика в "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:32 Родриго не пожал руку Анчелотти после замены: как отреагировал тренер
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня РБ Лейпциг - Бавария прогноз и ставка на матч Бундеслиги 1 Германии 20 января 2023 года Футбол Сегодня Мальорка - Сельта прогноз и ставка на матч Примеры 20 января 2023 года Футбол 21 янв 2023 Саутгемптон - Астон Вилла прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года Футбол 21 янв 2023 Лестер - Брайтон прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года