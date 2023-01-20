Гвардиола признался, что не узнает игру "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола удивлен игрой своих подопечных в последних матчах.

После победы в АПЛ над “Тоттенхэмом” (4:2) наставник заявил, что сейчас форма “Сити” далека от той, которая была в предыдущих сезонах.

“Я не могу узнать свою команду. Ранее у нас были страсть и желание бежать. Сейчас у нас нет возможности конкурировать на самом высоком уровне. Сегодня мы смогли победить, но если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, в при этом будем жаловаться, жаловаться и жаловаться, то у нас нет шансов", - сказал он.

Напомним, что “горожане” идут вторыми в таблице АПЛ и отстают от “Арсенала” на 5 баллов.