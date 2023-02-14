Гвардиола принес извинения Джеррарду

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола принес извинения бывшему капитану “Ливерпуля” Стивену Джеррарду. Ранее каталонский специалист, комментируя обвиняния “горожан” в финансовых нарушениях, спросил: “Виновата ли наша команда в том, что Джеррард поскользнулся на ”Энфилде"?"

“Я прошу прощения у Джеррарда за свои необязательные и глупые слова. Мне стыдно. Стивен не заслуживает такого”, - приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоэн в своем твиттере.

Напомним, что эпизод с Джеррардом произошел в сезоне-2013/2014. За три тура до завершения чемпионата Англии “Ливерпуль” опережал “Манчестер Сити”. В 36-м туре мерсисайдцы играли с “Челси”, и при счете 0:0 Джеррард подскользнулся и внезапно упал, и это привело к голу в ворота “Ливерпуля”. В итоге мерсисайдцы проиграли со счетом 0:2 и пропустили вперед себя “Манчестер Сити”, который стал чемпионом.

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