Гвардиола повторил достижение Луческу
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер УЕФА
Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола достиг количества трофеев, равного количеству трофеев наставника киевского “Динамо” Мирчи Луческу.
За 14 лет своей карьеры Гвардиола завоевал 35 трофеев, тогда как Луческу тренирует уже 42 года и имеет столько же титулов.
Испанец и румын теперь делят второе место по количеству завоёванных трофеев.
Во главе рейтинга остается Алекс Фергюсон, который за 39 лет тренерской карьеры завоевал 49 трофеев.
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