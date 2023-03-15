Гвардиола оценил талант Холанда после 5 голов в одном матче Лиги чемпионов

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола высоко оценил талант Эрлинга Холанда, который вчера забил пять голов в ворота “РБ Лейпциг” (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам испанского тренера, это было выступление в исполнении каждого игрока.

"Что касается Холанда, то он забил пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Это просто прирожденный победитель, он очень хорош.

Сейчас моя команда хорошо защищается. У нас был Серхио Агуэро раньше, у него был этот голевой инстинкт", - отметил он.