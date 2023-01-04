Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" догнать "Арсенал"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах своей команды догнать лидера Премьер-лиги “Арсенал”. В настоящее время “горожане” отстают на восемь очков, но имеют один матч в запасе.

“Чтобы сократить отставание нужно добиваться побед. ”Арсенал" наберет 100 или более очков, если они будут играть так же стабильно, как сейчас. Если они продолжат в том же темпе, то мы не сможем их догнать. Мы должны играть почти идеально до конца сезона. Надеюсь, что они немного снизят темп", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

В 19-м туре чемпионата Англии “Арсенал” прервал 5-матчевую победную серию, сыграв вничью с “Ньюкаслом” (0:0). “Манчестер Сити” проведет свой матч 5 января против “Челси”.

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