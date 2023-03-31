Гвардиола оценил шансы Холанда сыграть с "Ливерпулем"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола оценил шансы травмированного нападающего Эрлинга Холанда сыграть в матче 29-го тура чемпионата Англии с “Ливерпулем”.

“Посмотрим, что как пройдет наша последняя тренировка перед матчем. Медики и сам Эрлинг определят, как он себя чувствует. Я говорил с ним, он сказал, что с ним все в порядке. Посмотрим, как будет”, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Матч “Манчестер Сити” – “Ливерпуль” состоится в субботу, 1 апреля. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

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