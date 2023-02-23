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Гвардиола оценил игру своей команды против "РБ Лейпциг"

Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” (1:1).

Напомним, что горожане пропустили мяч лишь под конец второго тайма.

По словам испанского тренера, его команда провела хороший первый тайм, а потом соперник заставил ее идти вперед, подниматься выше.

“В целом, я доволен игрой. Многие думали, что мы победим 5:0. Это нереально. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы неплохая команда, но, извините, мы не смогли победить 4:0”, - сказал он.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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