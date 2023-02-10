Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе из "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что он может уйти из клуба из-за обвинений “горожан” в финансовых махинациях.

“Я уверяю вас, что никуда не уйду из ”Манчестер Сити". Я хочу остаться больше, чем когда-либо. После многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить. В прошлом сезоне мы стали чемпионами на поле. Мы будем защищаться от этих обвинений. Если нас накажут, то мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что в случае исключения из Премьер-лиги “Манчестер Сити” может быть переведен в пятый по силе дивизион.

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