Гвардиола отреагировал на слухи о переходе капитана "Ман Сити" в "Барселону"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал о том, как себя чувствует полузащитник Илкай Гюндоган на фоне слухов о переходе в “Барселону”.

Как известно, контракт футболиста с “горожанами” истекает в этом году.

Гвардиола утверждает, что Гюндоган весьма сфокусирован и сохраняет невероятную концентрацию. Тренер не знает, что произойдет в конце сезона, и оставляет все возможности открытыми.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган забил четыре гола и отдал три ассиста в матчах АПЛ.