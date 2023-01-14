Гвардиола отреагировал на поражение "Манчестер Сити" от "МЮ"
Новости футбола Сегодня, 12:50
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед" (1:2).
“Я поздравляю “Манчестер Юнайтед” с победой. Это был отличный матч. Мы были близки к победе, но нам нужно играть стабильнее в тот момент, когда мы пропускаем голы. Мы слишком быстро пропустили второй мяч.
Я ни о чем не жалею. Я не буду расстроен, если мы не станем чемпионами или не выиграем Кубок Лиги. Впрочем, мы постараемся это сделать. Мне будет все равно, если команда будет играть так же, как в этом матче", - приводит слова Гвардиолы BBC.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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