Главная Новости Гвардиола отреагировал на невероятное усиление "Челси"

Гвардиола отреагировал на невероятное усиление "Челси"

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферной работе “Челси” в январе.

“Покупки ”Челси" - не мое дело. Хотя меня это удивило, так как этим клубом не владеет целая страна. Мы же завоевали 11 трофеев за пять лет, потратив на уровне 5-6 команды АПЛ. Мы знаем, как нам действовать. Но когда у тебя недостаточно хороших футболистов, то приходится много тратить. Но, безусловно, трансферная работа “Челси” поражает", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

В январе “Челси” потратил на новых футболистов 330 миллионов евро без учета бонусов. Лондонцы усилились Энцо Фернандесом (121 миллион евро), Михаилом Мудриком (70), Бенуа Бадьяшиле (38), Нони Мадуэке (35), Мало Густо (30), Андреем Сантосом (12,5), Давидом Фофана (12) и Жоау Феликсом (11, аренда).

Не пропустите: "Арсенал" продлил контракт с ключевым футболистом.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 Роналду спас "Аль-Наср" от поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:06 "Реал" уверенно выиграл в чемпионате Испании
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:42 "Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 17:10 Месси побил рекорд Роналду
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 17:02 Месси помог ПСЖ одержать гостевую победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола 01 фев 2023, 16:58 "Барселона" одержала непростую победу в Ла Лиге
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 Ибрагимович не поможет "Милану" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:30 "Интер" может купить бразильского защитника Новости футбола Сегодня, 14:15 "Барселона" может подписать хавбека "Челси" летом Новости футбола Сегодня, 13:55 Обамеянг исключен из заявки "Челси" на Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:42 “Динамо” Киев - “Униря Деж” - 5:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:30 "Айнтрахт" продлил контракт с опытным вратарем, которым интересовалась "Бавария" Новости футбола Сегодня, 13:15 В АПЛ выбрали лучшего игрока января Новости футбола Сегодня, 12:55 Гвардиола отреагировал на невероятное усиление "Челси" Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 12:30 Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Фулхэм 3 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 4 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Вест Хэм 4 февраля 2023 года Футбол 05 фев 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Вальядолид 5 февраля 2023 года Футбол 05 фев 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 5 февраля 2023 года