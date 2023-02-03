Гвардиола отреагировал на невероятное усиление "Челси"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферной работе “Челси” в январе.

“Покупки ”Челси" - не мое дело. Хотя меня это удивило, так как этим клубом не владеет целая страна. Мы же завоевали 11 трофеев за пять лет, потратив на уровне 5-6 команды АПЛ. Мы знаем, как нам действовать. Но когда у тебя недостаточно хороших футболистов, то приходится много тратить. Но, безусловно, трансферная работа “Челси” поражает", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

В январе “Челси” потратил на новых футболистов 330 миллионов евро без учета бонусов. Лондонцы усилились Энцо Фернандесом (121 миллион евро), Михаилом Мудриком (70), Бенуа Бадьяшиле (38), Нони Мадуэке (35), Мало Густо (30), Андреем Сантосом (12,5), Давидом Фофана (12) и Жоау Феликсом (11, аренда).

Не пропустите: "Арсенал" продлил контракт с ключевым футболистом.