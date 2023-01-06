Гвардиола остался недоволен игрой "Манчестер Сити" в матче с "Челси"

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола подвел итоги матча чемпионата Англии против “Челси” (1:0).

По словам испанского тренера, в первом тайме игра “Сити” ему не понравилась.

"Во второй половине мы играли намного, намного лучше во всех аспектах. Для нас это очень важная победа.

Мы испытывали много трудностей в первом тайме, так как играли неаккуратно, медленно и без ритма. Во втором тайме, с первой его минуты, мы смогли все кардинально изменить", - сказал испанец.

Отметим, что после победы “горожане” сократили отставание от лидирующего “Арсенала” на 5 баллов.