Гвардиола остался недоволен действиями болельщиков "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен
Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола остался недоволен действиями болельщиков своей команды.
По словам тренера, сейчас футболисты ощущают недостаточную поддержку.
"Наши фанаты молчат 45 минут. Они нас освистывают не потому, что мы плохо играем, а потому, что проигрываем. Может быть, мы слишком просто четыре раза выиграли Премьер-лигу за последние пять лет.
Но мне кажется, что фанаты должны быть здесь всегда", - сказал он.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом"
Новости футбола Вчера, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе
Новости футбола Вчера, 14:14 ПСЖ с хоккейным счетом победил команду Роналду
Новости футбола Вчера, 12:30 "Бавария" купила опытного вратаря
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:41 Звезда мирового футбола Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии Новости футбола Сегодня, 06:27 "Бавария" нацелилась на форварда "Челси" и сборной Германии Новости футбола Сегодня, 06:17 “Борнмут” подписал одну из звезд Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 05:58 Тчуамени променял матч "Реала" на матч НБА Новости футбола Сегодня, 05:32 Стало известно, сколько Зоммер будет зарабатывать в "Баварии" Новости футбола Сегодня, 05:13 Мбаппе потрогал за лицо Роналду во время матча (фото) Новости футбола Сегодня, 05:08 Роналду столкнулся со сложностью при найме повара в свой дом Новости футбола Сегодня, 04:56 Гвардиола признался, что не узнает игру "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 04:44 Британский журналист считает завышенной сумму трансфера Мудрика в "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:32 Родриго не пожал руку Анчелотти после замены: как отреагировал тренер
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня РБ Лейпциг - Бавария прогноз и ставка на матч Бундеслиги 1 Германии 20 января 2023 года Футбол Сегодня Мальорка - Сельта прогноз и ставка на матч Примеры 20 января 2023 года Футбол 21 янв 2023 Саутгемптон - Астон Вилла прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года Футбол 21 янв 2023 Лестер - Брайтон прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года