Гвардиола остался недоволен действиями болельщиков "Манчестер Сити"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола остался недоволен действиями болельщиков своей команды.

По словам тренера, сейчас футболисты ощущают недостаточную поддержку.

"Наши фанаты молчат 45 минут. Они нас освистывают не потому, что мы плохо играем, а потому, что проигрываем. Может быть, мы слишком просто четыре раза выиграли Премьер-лигу за последние пять лет.

Но мне кажется, что фанаты должны быть здесь всегда", - сказал он.