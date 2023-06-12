Гвардиола определился со своим будущим после завершения контракта с "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола хочет возглавить национальную сборную, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, испанский специалист передумал работать в Италии после завершения контракта с “горожанами” летом 2025 года. Теперь тренер хочет добиться успеха на уровне сборных.

52-летний Гвардиола тренирует “Манчестер Сити” с 2016 года. Под его руководством клуб 5 раз выиграл чемпионат Англии, два раза выиграл Кубок Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, четыре раза выиграл Суперкубок Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.