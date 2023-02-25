Гвардиола объяснил, почему Фоден не появляется в стартовом составе

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола объяснил, по какой причине Фил Фоден не появляется в стартовом составе команды.

В текущем розыгрыше АПЛ молодой талант в среднем играет 55 минут за матч.

По словам тренера, некоторые игроки начали проявлять себя в момент, когда Фоден был травмирован.

“Я сказал ему, что он еще слишком молод и ему нельзя сбавлять оборотов. Он тренируется как зверь, в этом нет сомнений. Я уверен, что он вернется таким, каким был в игре против ”Ноттингема", где он был идеальным", - сказал ипанец.