Гвардиола объяснил, почему Филлипс остался в Ман Сити

Хотя адаптация полузащитника немного затянулась, Калвин Филлипс по-прежнему входит в планы Пепа Гвардиолы. Об этом рассказал сам тренер:

«Кэлвин Филлипс решил остаться после того, как мы обсудили его будущее в команде. Также рассматривался вариант аренды в другой клуб. Кэлвин — хороший парень, который принимает все и остается. Он должен быть готов – Филлипс будет важным игроком для нашей команды», – цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, после перехода из Лидса прошлым летом полузащитник сборной Англии испытывает проблемы с недостаточной игровой практикой в составе действующего чемпиона. В этом сезоне Филлипс отыграл всего 7 минут в конце матча четвёртого тура против Фулхэма.

Кстати, из-за травм Ковачича и Де Брюйне у Кэлвина есть хорошие шансы сыграть сегодня против Вест Хэма в ближайшем туре английской премьер-лиги.