Гвардиола не увидел снижения результативности у Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровой форме Эрлинга Холанда на старте сезона.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – приводит слова Хосепа Гвардиолы Goal.