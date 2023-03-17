Гвардиола назвал своего возможного преемника в "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение, что его преемником может стать наставник “Бернли ”Венсан Компани.

“Возможно, Компани не согласится со мной. Но я видел его работу, поэтому более чем уверен, что он вернется в ”Манчестер Сити" и станет главным тренером. Это точно произойдет, но я не могу назвать сроки. Меня не удивили его успехи с “Бернли”. Его команда делает невероятные вещи на поле", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

18 марта “Манчестер Сити” сыграет с “Бернли” в четвертьфинале Кубка Англии.

Стоит отметить, что “Бернли” уверенно лидирует в Чемпиошипе и близок к выходу в Премьер-лигу.

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