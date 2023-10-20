Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ

Главный тренер английского Манчестер Сити Жузеп Гвардиола назвал своего преемника на посту коуча горожан.

В конце мая минувшего года Манчестер Сити сыграл с Брайтоном в ничью со счетом 1:1 в 32-м туре АПЛ 2022/23. После поединка Гвардиола в подтрибунном помещении подошел к трем футболистам «горожан», обсуждавшим ничью 1:1, чтобы удивить тех словами о будущем коуче команды.

«Это следующий тренер Манчестер Сити», – сказал Гвардиола своим футболистам и кивнул в сторону тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, находившегося в этот момент вне пределов слышимости дальше по туннелю.

Контракт 52-летнего Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до конца сезона-2024/25.

21 октября Манчестер Сити в рамках 9-м тура АПЛ примет «Брайтон».

Ранее Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2023 году.