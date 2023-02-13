Гвардиола назвал причину замены Холанда в перерыве матча с "Астон Виллой"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, почему он принял решение заменить норвежского нападающего Эрлинга Холанда в перерыве матча 23-го тура чемпионата Англии с “Астон Виллой” (3:1).

“Эрлинг получил повреждение, он ощущал дискомфорт. Я решил не рисковать им, так как мы выигрывали со счетом 3:0. Увидим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни. Если Холанд не будет готов, то на поле выйдет кто-то другой. Надеюсь, он восстановится”, - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 29 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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