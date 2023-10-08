Гвардиола назвал игрока, которого Манчестер Сити не хватило в матче с Арсеналом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча против «Арсенала» (0:1).

«Мы здорово начали матч, создали два или три момента. А «Арсенал» очень хорошо начал второй тайм, нашел нужный ритм. Игра была равной, гол забит благодаря рикошету. Соперник победил, поздравляю его.

У обеих команд моментов было не так уж много. Обе команды, думаю, с успехом высоко прессинговали. Мы проиграли матч из-за одного действия.

Мы проиграли «Вулверхэмптону» в прошлом туре, и теперь у нас два поражения подряд. Впереди пауза на матчи сборных, и я надеюсь, что по возвращении все игроки будут здоровы. После этого мы продолжим работу. Мы точно знаем, что нам надо делать, и мы это сделаем.

Мы не можем отрицать, что отсутствие Родри влияет на нас. Мы выпустили футболистов, способных контролировать мяч при помощи передач, но «Арсенал» агрессивно играет во всех зонах», – сказал Хосеп Гвардиола в эфире Sky Sports.