Гвардиола назвал главную проблему в работе тренером

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение, что тренерам не дают достаточного количества времени для построения командной игры.

“Футбол завязан на сыгранности и том, как вы строите отношения с персоналом. Футбол это не только тактика. Иногда вы делаете одно и то же, но связь плохвая, и все чувствуют давление. Тренер - не единственный человек, который ощущает давление. Тому же самому подвергаются директора и владельцы. Они хотят получить результат своих инвестиций. Пара плохих результатов и вас могут начать критиковать. Фанаты начнут требовать вашей отставки. Сегодня это реальность. Я знаю, что меня могут уволить, если я не буду справляться. Это сказка - думать, что вам дадут время, один или два сезона, на создание проекта. Ваше место займет другой человек”, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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