Гвардиола назвал главного конкурента Манчестер Сити в АПЛ

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», назвал команду, которая является, по его мнению, главными конкурентами “горожан” в текущем сезоне.

По словам испанского тренера, проблемы его подопечным могут доставить футболисты “Ливерпуля”.

“Ливерпуль” все больше и больше усложняет задачу «Сити» и делает нас лучше во всех аспектах игры. За время моего пребывания в «Сити» ни одна команда не представляла такой сильной конкуренции.

Хотя в настоящее время «Арсенал» вернулся в чемпионскую гонку, «Ньюкасл» набирает обороты, а «Челси» занимается реструктуризацией, всем этим командам требуется время", - сказал он.

Напомним, что после десяти туров нового сезона АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. Лидирует в турнирной таблице “Тоттенхэм”, который набрал на два очка больше. Что касается “Ливерпуля”, то команда идет на четвертом месте и имеет в своем активе 23 балла.