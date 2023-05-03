Гвардиола назвал футболиста, который сравнится с Месси

‍Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола назвал футболиста, который может сравниться с аргентинцем Лионелем Месси.

По его словам, это его подопечный Эрлин Холанд.

Тренер отметил, что норвежец может сравниться с аргентинцем в отношении голов и менталитета, но в других аспектах Месси остается самым совершенным игроком.

Гвардиола выразил надежду, что Холанд будет продолжать развиваться и приближаться к Месси.