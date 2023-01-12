Гвардиола нашел причины вылета "Манчестер Сити" из Кубка лиги

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола пообщался с журналистами после поражения в матче Кубка английской лиги против “Саутгемптона” (0:2).

По словам испанского тренера, в этой игре победил сильнейший.

"Мы сыграли не лучшим образом, тем более в начале матча. У нас достаточно игр, в которых мы плохо начинаем, но исправляем ситуацию. В этот раз вышло иначе.

Мы были не готовы проводить такой матч. Это был плохой вечер. Соперник сыграл лучше, надо его поздравить. Чтобы выигрывать матчи, мы должны этого заслуживать. Мы не заслужили", – сказал Гвардиола.