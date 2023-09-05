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Гвардиола может возглавить европейскую топ-сборную

Новости футбола Сегодня, 04:13
Гвардиола может возглавить европейскую топ-сборную Фото: твиттер Ман Сити

Сборная Англии по футболу в скором времени может получить нового главного тренера.

Согласно информации журналиста Сэми Мокбела, действующий наставник национальной команды Гарет Саутгейт рассматривает возможность ухода с должности.

По данным источника, он покинет команду после чемпионата Европы в 2024 году.

При таком раскладе Футбольная ассоциация Англии (FA) может попытаться привлечь другого звездного тренера. В частности, речь идет об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле.

Напомним, что Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Вместе с ним команда дошла до финала на Евро-2020, но уступила.

В рамках Чемпионата мира-2022 в Катаре англичане под руководством Саутгейта вышли из группы с первого места. В 1/8 финала они одержали победу над Сенегалом со счетом 3:0, после чего потерпели поражение от Франции в четвертьфинале со счетом 1:2.

В отборочном турнире к Евро-2024 команда Англии играет в одной группе с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией. Сейчас англичане возглавляют турнирную таблицу.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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