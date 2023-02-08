Гвардиола может досрочно покинуть "Манчестер Сити"

“Манчестер Сити” может остаться без наставника команды Хосепа Гвардиолы.

Как известно, на днях “горожан” обвинили в более чем 100 нарушениях финансовых правил.

По информации The Athletic, в клубе уже понимают, что испанский тренер не будет оставаться в команде и дожидаться наказания.

Журналисты обратили внимание, что еще в 2020 году клуб был в такой же ситуации. Тогда Гвардиола пообещал, что если руководство “горожан” его обманет, то он уйдет из команды на следующий день.

«Я сказал руководству: «Если вы мне врёте, то на