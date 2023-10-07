Гвардиола: «Матч с Арсеналом не является ключевым»

Пеп Гвардиола считает, что матч против Арсенала, который пройдет уже завтра, не будет иметь ключевого значения в гонке за чемпионский титул.

В общении с журналистами тренер Манчестер Сити сказал, что определяющим будет матч во втором круге.

«Этот матч не будет многое определять. Когда они приедут сюда, на «Этихад», в конце марта, все будет по-другому – тогда это будет зависеть от ситуации, в которой мы будем находится».

Вместо этого Гвардиола больше сосредоточен на Лиге чемпионов, поскольку он хочет, как можно быстрее обеспечить выход в плей-офф. После победы в первых двух матчах группового этапа против Црвены Звезды из Белграда и Лейпцига их шансы оформить досрочный выход из группы очень велики.

«Мы сделали невероятный шаг вперед в Лиге чемпионов. В этом полугодии Лига чемпионов, безусловно, является самым важным событием до февраля, когда она начнется снова Если мы пройдем в плей-офф Лиги чемпионов, мы можем сосредоточиться на Премьер-лиге. В среду мы сделали большой шаг, обыграв Лейпциг, теперь впереди у нас есть Арсенал», — добавил он.

На данный момент, Манчестер Сити возглавляет турнирной таблицу. После семи матчей у «горожан» шесть побед. Арсенал же отстает от них всего лишь на одно очко.