Гвардиола доволен выступлением Доку

Манчестер Сити разобрался с Вест Хэмом на его поле в рамках пятого тура чемпионата Англии. Хозяева открыли счет усилиями Ворда-Прауса, но подопечные Гвардиолы выдали отличный второй тайм и сумели добиться волевой победы — 1:3. Один из голов на счету летнего новичка Жереми Доку, которого клуб приобрел у Ренна за внушительные 60 миллионов. Для 21-летнего бельгийца это было лишь второе появление на поле в составе действующих чемпионов Англии.

На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола прокомментировал игру своего новичка.

«Я бы сказал, что в первой игре он был стеснительным, а сегодня — нет, это была невероятная игра. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только — у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому футболисту.

Я очень доволен, это была очень хорошая игра Жереми», - цитирует испанского специалиста BBC.

После вчерашней победы Ман Сити удержался на первой строчке АПЛ опережая на 2 пункта Ливерпуль и Тоттенхэм. В следующем матче Ман Сити во вторник померяется силами с сербской Црвеной Звездой в рамках первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов.