Главная Новости Гвардиола дал неожиданный ответ на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"

Гвардиола дал неожиданный ответ на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола заявил, что он готов вернуться в “Барселону”, если получит предложение от каталонского клуба.

“Отношения Артеты с “Арсеналом” похожи на мои отношения с “Барселоной”. Я могу тренировать “Манчестер Сити”, могу работать где-то еще, но если “Барселона” позовет меня, то я приду. Это мой клуб", - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что ранее испанский специалист категорически отказывался от возвращения в стан каталонцев.

52-летний Гвардиола тренировал “Барселону” с 2008 по 2012 годы и выиграл с клубом 18 трофеев.

Не пропустите: Хави высказался о будущем Рафиньи в "Барселоне".

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:55 Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:30 Месси согласовал с ПСЖ новый контракт: названы сроки
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке английской лиги
Суперкубок УЕФА Новости футбола Вчера, 12:32 УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:27 "Тоттенхэм" купил голландского форварда
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 Хавбек "Ювентуса" близок к переходу в "Лидс" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Ливерпуль" продлил контракт с молодым талантом Новости футбола Сегодня, 14:15 Гвардиола дал неожиданный ответ на вопрос о возможном возвращении в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 13:55 Сборная Бельгии выбирает между тремя топ-тренерами Новости футбола Сегодня, 13:42 Экс-наставник "Шахтера" претендует на звание лучшего тренера месяца в АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:30 "Милан" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 13:15 Гвардиола рассказал, как он относится к уходу Зинченко из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 12:55 Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание Новости футбола Сегодня, 12:42 "Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона" Новости футбола Сегодня, 12:30 Лунин может покинуть "Реал": названа причина
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аякс - Волендам прогноз и ставка на матч чемпионата Нидерландов 26 января 2023 года Футбол Сегодня Пасуш де Феррейра - Бенфика прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 26 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Болонья - Специя прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Лечче - Салернитана прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года