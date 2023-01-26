Гвардиола дал неожиданный ответ на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола заявил, что он готов вернуться в “Барселону”, если получит предложение от каталонского клуба.

“Отношения Артеты с “Арсеналом” похожи на мои отношения с “Барселоной”. Я могу тренировать “Манчестер Сити”, могу работать где-то еще, но если “Барселона” позовет меня, то я приду. Это мой клуб", - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что ранее испанский специалист категорически отказывался от возвращения в стан каталонцев.

52-летний Гвардиола тренировал “Барселону” с 2008 по 2012 годы и выиграл с клубом 18 трофеев.

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