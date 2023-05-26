Гвардиол определился с клубом, за который хочет играть

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол заинтересован в смене клуба.

Как пишет источник, он бы хотел перебраться в “Реал”.

Также известно, что в его услугах заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и “Челси”.

Мадридский клуб продолжает наблюдать за игроком, однако его переход летом, вероятно, окажется слишком дорогим.

Ожидается, что за игрока немецкий клуб потребует около 75 млн евро.