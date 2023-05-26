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Гвардиол определился с клубом, за который хочет играть

Новости футбола Сегодня, 05:00
Гвардиол определился с клубом, за который хочет играть Фото: твиттер Лейпцига

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол заинтересован в смене клуба.

Как пишет источник, он бы хотел перебраться в “Реал”.

Также известно, что в его услугах заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и “Челси”.

Мадридский клуб продолжает наблюдать за игроком, однако его переход летом, вероятно, окажется слишком дорогим.

Ожидается, что за игрока немецкий клуб потребует около 75 млн евро.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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