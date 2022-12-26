Гуллит не считает Месси лучшим в истории

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит не считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

По словам Гуллита, Месси можно назвать лучшим игроком этого времени.

"Многие вещи вы не сможете сравнивать друг с другом. Пеле три раза становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года - это его эпоха. После этого пришло время Марадоны — 80-е и 90-е.

Самое интересное, что все трое - представители Южной Америки", - приводит слова Гуллита Ziggo Sport.