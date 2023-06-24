Грузия, проигрывая 0:2, спаслась от поражения в матче молодежного Евро-2023

В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Грузии сыграла вничью со сборной Бельгии со счетом 2:2.

На 15-й минуте счет открыл Максим Де Кёйпер, а на 38-й минуте преимущество бельгийцев увеличил Ларджи Рамазани. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Георгий Цитаишвили. В конце матча Цитаишвили забил второй гол и сравнял счет.

Грузия, набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы А. Бельгия с двумя очками занимает второе место.

Грузия U21 - Бельгия U21 - 2:2 (0:2)

Голы: Де Кёйпер, 15 - 0:1, Рамазани, 38 - 0:2, Цитаишвили, 52, Цитаишвили, 87 - 2:2

Грузия: Мамардашвили, Сазонов, Гелашвили (Ломинадзе, 81), Каландадзе, Хвадагиани (Гочолеишвили, 46), Меквабишвили, Лука Гагнидзе (Цитаишвили, 46), Азаров, Давиташвили, Моистсрапишвили (Ника Гагнидзе, 46 (Гулиашвили, 71)), Гагуа.

Бельгия: Вандевордт, Дебаст (Аль-Дахиль, 79), де Винтер, Де Кёйпер, Кейта, Рамазани (Раскин, 81), Сике ()ван дер Бремпт, 81), Вранкс, Де Кетеларе, Опенда, Баликвиша (Деман, 79).