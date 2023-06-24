АНГ РУ
Главная Новости Грузия, проигрывая 0:2, спаслась от поражения в матче молодежного Евро-2023

Грузия, проигрывая 0:2, спаслась от поражения в матче молодежного Евро-2023

Новости футбола Сегодня, 14:15
Грузия, проигрывая 0:2, спаслась от поражения в матче молодежного Евро-2023 Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Грузии сыграла вничью со сборной Бельгии со счетом 2:2.

На 15-й минуте счет открыл Максим Де Кёйпер, а на 38-й минуте преимущество бельгийцев увеличил Ларджи Рамазани. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Георгий Цитаишвили. В конце матча Цитаишвили забил второй гол и сравнял счет.

Грузия, набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы А. Бельгия с двумя очками занимает второе место.

Грузия U21 - Бельгия U21 - 2:2 (0:2)
Голы: Де Кёйпер, 15 - 0:1, Рамазани, 38 - 0:2, Цитаишвили, 52, Цитаишвили, 87 - 2:2

Грузия: Мамардашвили, Сазонов, Гелашвили (Ломинадзе, 81), Каландадзе, Хвадагиани (Гочолеишвили, 46), Меквабишвили, Лука Гагнидзе (Цитаишвили, 46), Азаров, Давиташвили, Моистсрапишвили (Ника Гагнидзе, 46 (Гулиашвили, 71)), Гагуа.

Бельгия: Вандевордт, Дебаст (Аль-Дахиль, 79), де Винтер, Де Кёйпер, Кейта, Рамазани (Раскин, 81), Сике ()ван дер Бремпт, 81), Вранкс, Де Кетеларе, Опенда, Баликвиша (Деман, 79).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Грузия (до21) Бельгия (до21) Молодёжный чемпионат Европы U21
Популярные новости
Украина вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 13:56 Украина вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы
"Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола 22 июн 2023, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023 Новости футбола 21 июн 2023, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024 Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 "Наполи" хочет купить воспитанника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:42 "Ювентус" близок к продлению контракта с полузащитником сборной Франции Новости футбола Сегодня, 16:30 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:15 "Челси" сообщил "Милану" цену на Ромелу Лукаку Новости футбола Сегодня, 15:55 "РБ Лейпциг" договорился о переходе таланта "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Интер" договорился о трансфере немецкого таланта Новости футбола Сегодня, 15:30 "Атлетико" интересуется полузащитниками "Барселоны" и ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:15 "Рома" хочет усилиться полузащитником "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 14:55 Клуб Роналду может купить Гризманна Новости футбола Сегодня, 14:42 "Челси" близок к покупке футболиста сборной Эквадора
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Швейцария - Италия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Германия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Англия - Израиль 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Франция 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Сантос - Фламенго 26 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гояс 26 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Интернасьонал 26 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Сармьенто - Атлетико Тукуман 26 июня 2023 года Футбол 27 июн 2023 Прогноз на матч Португалия - Бельгия 27 июня 2023 года Футбол 27 июн 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Грузия 27 июня 2023 года