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Громкий скандал в Реале: задержанным футболистам грозит 5 лет тюрьмы

Новости футбола Сегодня, 04:00
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Громкий скандал в Реале: задержанным футболистам грозит 5 лет тюрьмы Громкий скандал в Реале: задержанным футболистам грозит 5 лет тюрьмы

Футболисты молодежной команды мадридского "Реала" после громкого скандала с распространением секс-видео рискуют оказаться за решеткой.

Согласно информации из источника AS, молодые футболисты могут получить до пяти лет лишения свободы в связи с распространением интимного видео, на котором была заснята несовершеннолетняя девушка.

Для определения соответствующего наказания необходимо учесть возраст жертвы, наличие ее согласия на запись видео, наличие разрешения на распространение материала, а также конкретное содержание записей и другие факторы.

Если потерпевшая была против записи видео, то по испанским законам нарушителям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет, а также штраф.

Срок от двух до пяти лет фигуранты дела получат, если факт распространения записи будет подтвержден. В обоих случаях наказание будет более строго, так как потерпевшей является несовершеннолетняя.

Ранее сообщалось, что по громкому делу задержали четырех игроков молодежной команды "Реала".

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