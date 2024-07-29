Громкий апсет. Австралия проиграла Нигерии на женском баскетбольном турнире на Олимпиаде

В понедельник, 29 июля, начался олимпийский турнир по баскетболу среди женщин. Сборная Австралии сыграла против Нигерии.

Австралия является пятикратными призерами Олимпийских игр. В этой игре они считались безоговорочными фаворитами, на их победу букмекеры давали коэффициент 1,01. Однако, именно в этой игре произошел громкий апсет женского турнира.

Нигерийские баскетболистки лучше начали матч и взяли первую четверть 18:17. Следующую, Нигерия взяла еще увереннее - 23:11. Таким образом, после первой половины счет на табло был 41:28.

На третью четверть Австралия таки собралась и смогла сократить отставание в счете, взяв эту четверть 19:10. Однако, в заключительной четверти Нигерия снова была лучше - 24:15.

Сборная Нигерия сенсационно обыгрывает пятикратных призеров Олимпийских игр 75:62. Напомним, что на победу австралиек был коэффициент 1,01.