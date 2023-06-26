Гризманна пригласили в клуб Роналду

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не собирается покидать испанский клуб ради переезда на Ближний Восток.

Как пишет Фабрицио Романо, французский футболист доволен своим положением в клубе из Мадрида.

Ранее появились слухи о том, что агенты Гризманна начали переговоры с представителями “Аль-Насра”, за который играет Криштиану Роналду.

В сезоне 2022/2023 Антуан Гризманн отыграл за “матрасников” 38 матчей в Ла Лиге, забил 15 голов и сделал 16 голевых передач.