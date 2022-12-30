Гризманн удивил новой прической (фото)

Форвард “Атлетико” Антуан Гризманн после чемпионата мира в Катаре кардинально изменил имидж.

На матч против “Эльче” француз вышел с новой прической - его волосы на голове были окрашены в розовый цвет.

Напомним, что встреча проходила в рамках 15-го тура чемпионата Испании и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Интересно, что на мировом первенстве в Катаре Гризманн играл со светлыми волосами.