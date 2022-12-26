Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико"
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Форвард “Атлетико” Антуан Гризманн вернулся в расположение команды после финала ЧМ-2022.
Сейчас француз занимается по индивидуальной программе.
По данным источника, форвард тренируется с командой уже с пятницы. Ожидается, что он примет участие в матче с “Эльче”, который пройдет 29 декабря.
При этом еще четыре участника ЧМ-2022 от “Атлетико” вернутся к тренировкам только в понедельник.
Напомним, что 18 декабря Антуан сыграл в финале чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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