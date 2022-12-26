Главная Новости Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Форвард “Атлетико” Антуан Гризманн вернулся в расположение команды после финала ЧМ-2022.

Сейчас француз занимается по индивидуальной программе.

По данным источника, форвард тренируется с командой уже с пятницы. Ожидается, что он примет участие в матче с “Эльче”, который пройдет 29 декабря.

При этом еще четыре участника ЧМ-2022 от “Атлетико” вернутся к тренировкам только в понедельник.

Напомним, что 18 декабря Антуан сыграл в финале чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: Валерий Лобановский Новости футбола Вчера, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:30 "Барселона" вновь хочет переменить полузащитника "Реала"
Фото: инстаграм Альваро Арбелоа/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:42 "Реал" определил пять кандидатов на случай ухода Анчелотти
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:30 Руководитель "Аль-Насра" рассказал о переговорах с Роналду
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен Новости футбола 23 дек 2022, 15:42 Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022: что происходит
Новости футбола 23 дек 2022, 15:15 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:18 Стало известно, где может продолжить карьеру Иско Новости футбола Сегодня, 03:00 Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико" Новости футбола Вчера, 16:55 "Ювентус" нашел замену Рабьо в АПЛ Новости футбола Вчера, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола Новости футбола Вчера, 16:30 "Барселона" вновь хочет переменить полузащитника "Реала" Новости футбола Вчера, 16:15 В Бразилии уже готовятся к похоронам Пеле Новости футбола Вчера, 15:55 "Аякс" нацелился на чемпиона мира-2022 Новости футбола Вчера, 15:42 "Реал" определил пять кандидатов на случай ухода Анчелотти Новости футбола Вчера, 15:30 Руководитель "Аль-Насра" рассказал о переговорах с Роналду Новости футбола Вчера, 15:15 Экс-форвард "МЮ" Саа рассказал почему, Роналду лучше Месси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 27 дек 2022 Челси - Борнмут прогноз и ставка на матч Премьер-Лиги Англии 27 декабря 2022 года Футбол 27 дек 2022 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 27 декабря 2022 года Футбол Сегодня Лестер - Ньюкасл прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Сегодня Брентфорд - Тоттенхэм прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Вчера Галатасарай - Истанбулспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол Вчера Коньяспор - Аланьяспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Мазеруэлл - Килмарнок прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Росс Каунти - Рейнджерс (Глазго) прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года