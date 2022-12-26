Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Форвард “Атлетико” Антуан Гризманн вернулся в расположение команды после финала ЧМ-2022.

Сейчас француз занимается по индивидуальной программе.

По данным источника, форвард тренируется с командой уже с пятницы. Ожидается, что он примет участие в матче с “Эльче”, который пройдет 29 декабря.

При этом еще четыре участника ЧМ-2022 от “Атлетико” вернутся к тренировкам только в понедельник.

Напомним, что 18 декабря Антуан сыграл в финале чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).