Гризманн прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ

Нападающий мадридского “Реала” и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал информацию о том, что он может перейти в “Пари Сен-Жермен”.

“Я хочу остаться в ”Атлетико". Я счастлив в Мадриде, моя семья - тоже. Я хочу выиграть с клубом Ла Лигу и попробовать сделать что-то особенное в Лиге чемпионов", - приводит слова Гризманна Téléfoot.

В нынешнем сезоне 32-летний Гризманн провел за “Атлетико” 48 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.