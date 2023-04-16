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Гризманн принес "Атлетико" победу над аутсайдером Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 14:29
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле обыграл “Альмерию" со счетом 2:1.

Победу мадридскому клубу принес Антуан Гризманн, который сделал дубль. За гостей отличился Хосе Хименес, забивший гол в собственные ворота.

“Атлетико”, набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 30 очками осталась на 17-й позиции.

“Атлетико” – “Альмерия” - 2:1 (2:1)
Голы: Гризманн, 5 - 1:0, Хименес, 37 (автогол) - 1:1, Гризманн, 43 - 2:1

“Атлетико”: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско, Коке, Де Поль (Барриос, 78), Льоренте, Гризманн, Корреа (Мората, 64).

“Альмерия”: Фернандо, Мендес (Пучмаль, 58), Эли, Бабич, Кайки (Эмбарба, 84), Сентельес, Мелеро (де ла Ос, 68), Робертоне (Рамазани, 68), Саму Кошта, Баптистао (Портильо, 68), Суарес.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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