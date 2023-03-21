Гризманн может уйти из сборной Франции: названа причина
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Нападающий мадридского “Атлетико” Антуан Гризманн может уйти из сборной Франции, сообщает Onze Mondial.
По сведениям источника, футболист недоволен решением главного тренера национальной команды Дидье Дешама сделать капитаном сборной нападающего Килиана Мбаппе, который намного моложе Антуана. Кроме того, сборную покинули друзья Гризманна вратарь Уго Льорис и защитник Рафаэль Варан.
32-летний Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 117 матчей, забил 42 гола и отдал 36 результативных передач.
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