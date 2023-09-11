Гризман выделил трех игроков сборной Германии

Игрок сборной Франции Антуан Гризман выделил трех игроков в составе Германии, сообщил журналист Patrick Berger.

Игрок Атлетико похвалил и выделил трех игроков национальной сборной Германии, один из них – это Флориан Вирц, играющий за Байер Леверкузен. Ему очень нравится его игра, так же как и игра Киммиха. Он несколько генерал немецкой команды, все делает хорошо. Йозуа может играть по праву в защите и на позиции "шестерки", он лидер команды.

Третьего игрока, которого выделил Гризман – это Лерой Сане. Несмотря на то, что у него есть взлеты и падения, он отличный нападающий, всегда хочет давить на оппонентов.

К слову, Антуан Гризман является одним из опытнейших игроков Франции. Он сыграл 122 матча за сборную и забил 43 гола. К слову, если Гризман сыграет в матче с Германией, то сравнится с легендой Тьерри Анри по количеству матчей в составе национальной команды.

Напомним, что Германия уволила главного тренера Ханса-Дитера Флика, после разгромного поражения от Японии 1:4. На матче против Франции будет работать Руди Феллер.