Гринвуд не сможет сыграть за "МЮ" в этом сезоне

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Мэйсон Гринвуд не сможет выйти на поле в этом сезоне, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, руководство клуба намерено провести собственное расследование в отношении игрока. Напомним, что ранее футболист был оправдан судом по обвинению в попытке изнасилования и нападении на женщину.

21-летний Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. ОН провел за клуб 129 матчей во всех турнирах и забил 35 голов.

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