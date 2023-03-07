Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Англии Джек Грилиш подписал рекордный для Англии спонсорский контракт с компанией Puma, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, точная сумма не разглашается. Впрочем, сумма выше четырех миллионов фунтов в год, которые получали Харри Кейни и Гарет Бэйл.

В нынешнем сезоне 27-летний Грилиш провел за “Манчестер Сити” 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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