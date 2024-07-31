Грилиш может покинуть Ман Сити. Он привлек к себе внимание именитого тренера

У вингера Джека Грилиша, несмотря на заплаченные за него 118 миллионов евро, не задалось в Манчестер Сити. Но на это не смотрит один тренер, команда которого сыграет в Лиге чемпионов.

В августе 2021 года Грилиш перебрался в стан Манчестер Сити из Астон Виллы, и именно она, как сообщает teamTALK, заинтересована в аренде вингера.

Считается, что аренда будет рассчитана на сезон и будет включать в себя обязательство выкупить 28-летнего вингера. Сам Унаи Эмери готов предложить Грилишу отличный трамплин для возвращения в сборную Англии.

Но пока неясно, как вингер вольется в команду, учитывая то, что сам он является не совсем универсальным игроком, а «виллианы» в летнее трансферное окно и так подписали троих новых вингеров.

Пока что у Грилиша есть шанс побороться за место в составе Манчестер Сити, так как в предсезонном матче с Барселоной он довольно неплохо себя показал.